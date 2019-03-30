بعد سقوطه على المسرح.. ابنة عبدالله الرويشد: أبي بخير

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

طمأنت أسيل ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد جمهور والدها على صحته، حيث كتبت على صفحتها على "تويتر": "شكرا لكم من القلب لكل من سأل عن والدي الغالي، فهو بصحة وعافية لا أراكم الله مكروه بعزيز".

وكان الرويشد قد تعرض للسقوط على خشبة المسرح، مساء أمس، خلال احياء حفل بمركز جابر الأحمد الثقافي، نتيجة لتعثره حيث أصيب إصابة خفيفة في الكتف، وتم نقله إلى المستشفى. وعقب الحادث نشر حساب المركز تغريدة أعرب فيها القائمون على المركز عن أسفهم، وطمأنوا الجمهور بأن الفنان بصحة وعافية متمنين له السلامة.

وعلى الفور، شهد "تويتر" موجة من التعليقات لمحبي الفنان عبد الله الرويشد، من الفنانين الخليجيين والعرب الذين سارعوا للتعبير عن حبهم له وتمنياتهم له بالشفاء والسلامة، ومنهم أحلام ونبيل شعيل وعبادي الجوهر وحسين الجسمي وبلقيس وأصالة، كما كتب المستشار تركي الشيخ تغريدة تمنى لأبو خالد السلامة وما يشوف شر.

ودشن جمهور الرويشد وسم يحمل اسمه جمع تغريداتهم وتمنياتهم له بالشفاء والعافية، مستشهدين فيها بمجموعة من أغانيه التي أحبوها.