طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

بعد قصة حب عاصفة وزواج استمر قرابة عامين، انفصلت الفنانة سمية الخشاب عن زوجها المطرب الشاب أحمد سعد .. وأعلن سعد خبر الانفصال منذ ساعات قليلة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي .. ونشر "سعد" صورته مع أبنائه، وعلق عليها: "قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق، وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي.. أولادي".

في حين امتنعت سمية تماما عن الادلاء بأي تصريحات تخص الانفصال وأغلقت تليفونها منذ يومين ترقبا لانتشار الخبر ، وقد ترددت أخبار منذ أسابيع عن حدوث الانفصال الفعلي بين سمية وأحمد سعد خاصة أنها قدمت أغنية بعنوان "بتستقوى" انتقدت فيها تجاوز الرجل مع المرأة واستخدامه العنف في التعامل مع زوجته أو حبيبته .. وربط الكثيرون بين احمد سعد وفكرة الاغنية وقالوا انه ربما تتعرض سمية لنفس موضوع الاغنية لذلك صممت على تصوير الكليب بهذه الطريقة .. وما زاد التأكيدات هو غياب احمد سعد الكامل للمرة الاولى عن التواجد مع سمية الخشاب في المحافل الفنية والبرامج حيث كان يصاحبها في كواليس أي عمل .. ومنذ يومين قامت سمية بعمل يوم للاعلام للحديث عن الاغنية وغاب سعد تماما ورفضت سمية اي سؤال يتعلق بزواجها ونبهت على القنوات الفضائية والاعلاميين أن لا يذكروه بأي تفاصيل وهنا توقع الجميع حدوث الانفصال لكن سمية رفضت التصريح بهذا الموضوع تماما.

كما ظهرت سمية مع احدى الاعلاميات وتحدثت عن الملل الزوجي وانها تفضل في حالة حدوث خيانه أن تترك الزوج لانها ليست المرأة التي تخان ولا تقبل بذلك في أي شيء .

وعقد زواج سعد وسمية الخشاب في اكتوبر عام 2017 بعد قصة حب نشأت اثناء تصوير مسلسل "الحلال" الذي قامت سمية ببطولته وأصرت على أن يكون سعد هو مطرب شارة المسلسل .. وكان في هذا الوقت سعد مرتبطا بالفنانة الشابة ريم البارودي صديقة سمية الخشاب والتي رشحته لسمية حتى تدعمه ليغني تيتر المسلسل .. وبعدها تطورت علاقة وطيدة بين سمية وأحمد أغضبت ريم البارودي جدا بصفتها خطيبته ولكن نفى سعد وسمية وجود أي شيء سوى الصداقة والعلاقة الروحية حسب قولهما في هذا الوقت .. وانفصل سعد عن ريم ثم أعلن زواجه من سمية وقال انه وجد حب حياته .. واقيم حفل الزفاف في منزل سمية وغنى لها سعد أغنية خاصة للزواج .. واستمر الزوجان في علاقة حميمة حتى فاجأت سمية الجمهور بأغنية "بتستقوى" التي اشارت فيها لغضبها من العنف الزوجي .. وصدقت التوقعات وانفصلت سمية وأحمد كما كان واضحا بعد هذه الاغنية الصادمة.