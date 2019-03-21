شيرين عبد الوهاب ممنوعة من الغناء في مصر

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إيقاف المطربة شرين عبد الوهاب عن الغناء في مصر.

وحددت نقابة الموسيقيين الأربعاء المقبل للتحقيق معها فيما نسب إليها من تصريحات مسيئة في آخر حفل لها في البحرين وذلك حسبما أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين.

وكان المحامي سمير صبري قدم بلاغا عاجلا ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، يتهمها بما وصف بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة، وفق ما ذكر موقع "الوطن" المصري، واتهم البلاغ شيرين

بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري. وأضاف "أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر، حيث صرحت (أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن)".

وتابع "المدعوة شيرين عبدالوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميا وعربيا بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة".

وسبق أن تعرضت شيرين لدعاوى وتحقيقات مشابهة بعد تصريحات مثيرة للجدل عن "مياه النيل"، وأشياء أخرى.