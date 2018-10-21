نجم «آراب آيدول» يلغي زفافه بعد ارتداء العروس الفستان

المصدر: القاهرة - نجلاء أبوالنجا

«دراما يوم الزفاف».. قد يصلح هذا عنواناً لما يحدث في زيجات الوسط الفني خلال هذه الأيام، فبينما ألغى المطرب محمد رشاد نجم برنامج «آراب آيدول» زفافه من الإعلامية الشابة مي حلمي قبل الزفاف بنحو نصف ساعة من الحفل، في مشهد يشبه ما حدث مع الفنانة ناهد السباعي منذ أسابيع، تزوج الفنان أحمد فلوكس من الفنانة هنا شيحة، رغم نفيه القاطع نبأ خطبته من هنا، وتهديده بأنه سيقاضي ناشري الخبر الكاذب.

وفي الوقت الذي ارتدت فيه عروس محمد رشاد فستان الزفاف، وطرحته على صفحتها بـ«انستغرام»، وكانت على وشك النزول لقاعة الحفل، فوجئ الجميع بأن العروسين يبلغان الكل بإلغاء العرس بسبب حالة وفاة، ليس هذا فحسب بل الانفصال أيضاً.

وذكر بعض المقربين أن ثمة خلافات وقعت بين أهل العروسين بسبب ما يسمى في مصر بـ«قائمة العفش» أي محتويات شقة الزوجية، إلا أن الرواية كانت ضعيفة، وقوبلت بعدم التصديق مثل سابقتها، وهي حالة الوفاة المفاجئة بالضبط.

يشار إلى أن القصة ذاتها تكررت منذ أسابيع في الوسط الفني، لكن مع الفنانة ناهد السباعي التي ألغت زفافها في يوم العرس، بعد حضور المعازيم.

حالة أخرى، شهدت جدلاً في الساحة الفنية، وهي ارتباط الفنانة هنا شيحة - الشقيقة الصغرى للنجمة حلا شيحة - من الممثل الشاب أحمد فلوكس، إذ عقد قران النجمين في إطار أسري بعيداً عن أعين الاعلام، رغم نفي فلوكس الذي طالب خلال اتصالات مع برامج عدة بمحاسبة كل من تسبب في نشر خبر كاذب مثل هذا.

الفرحة الوحيدة المعلنة دون أي جدل، في الوسط الفني المصري، كانت زواج الفنانة الشابة شيماء سيف من المنتج محمد كارتر، إذ تم الزفاف أمس في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، وحضر الزفاف عدد من النجوم.