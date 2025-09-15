«تراحم الخيرية» تدعم طلاب أسر متعففة بـ 4.8 ملايين درهم

قرّر مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، خالد القاسم، صرف نحو 4.8 ملايين درهم لدعم 1009 طلاب من المقيمين من مختلف الجنسيات، ممن يدرسون بمختلف المراحل الدراسية في مدارس الأهلية الخيرية في إمارات الدولة.

وفوّض المجلس المدير العام للمؤسسة، الدكتور أحمد تهلك، باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية الصرف حسب الإجراءات المعمول بها في المؤسسة، حيث تم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المبادرة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خالد القاسم، إن «المؤسسة اتخذت هذه الخطوة دعماً للمجال التعليمي عبر دفع رسوم الدراسة عن طلاب الأسر المتعسرة، لغاية تحقيق هدف استدامة الخدمة التعليمية المجتمعية للأسر المتعففة وذات الدخل المحدود»، وأكّد توفير كل أوجه الدعم التي ترفع من أداء واستدامة مجموعة مدارس الأهلية الخيرية في تنمية دورها التعليمي بكل تميز وابتكار، وخدمة شريحة كبيرة من الطلبة المحتاجين، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة في مجتمعنا.

من جهته، أكد الدكتور أحمد تهلك أنه تم اعتماد طلبات المساعدات الواردة من مدارس الأهلية الخيرية، بعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعايير والإجراءات المعتمدة في المؤسسة، مشيراً إلى أن الطلاب المستفيدين من مبادرة المؤسسة أصبحوا يواصلون دراستهم بشكل طبيعي.

من جهته، ثمّن المدير العام لمدارس الأهلية الخيرية، الدكتور ماهر حطاب، الدور الإنساني النبيل لمؤسسة تراحم الخيرية، مؤكداً أن هذه الخطوة من المؤسسة تساعد الطلبة المستفيدين من مواصلة مشوارهم الدراسي وتحصيلهم التعليمي، بعد أن قامت «تراحم» بتوفير الدعم المالي للمعلقات المالية البالغة 3.860 ملايين درهم استفاد منها 857 طالباً وطالبة غير ملتحقين بالدراسة من ذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن من بين المستفيدين من الدعم المالي المقدم من مؤسسة تراحم، طلبة من الحاصلين على الثانوية العامة عليهم مبالغ مالية مستحقة أثناء دراستهم في الصف الـ12، الذين يصل عددهم إلى 152 طالباً وطالبة، حيث سددت «تراحم» عنهم أكثر من 936 ألف درهم.

ويبلغ عدد طلاب مدارس الأهلية الخيرية، 10 آلاف طالب وطالبة سنوياً، موزعين على كل المدارس بفروعها كافة، التي تصل إلى تسع مدارس في العديد من إمارات الدولة.