«إسلامية دبي» تطلق برنامج «أجيال» في موسمه الثاني

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي جهودها التوعوية والتثقيفية بإطلاق النسخة الثانية من برنامج «أجيال» 2026/2025، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وذلك تماشياً مع عام المجتمع وتحت مظلة مبادرة «غراس الخير»، حيث يستهدف البرنامج فئات واسعة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وأولياء الأمور، والهيئات التدريسية، تعزيزاً للقيم الإسلامية والهوية الوطنية.

ويشهد الموسم الثاني توسّع التجربة لتشمل المدارس الحكومية إلى جانب المدارس الخاصة، حيث ستكون الانطلاقة الأولى مع 15 مدرسة حكومية، استجابةً لمطالب أولياء الأمور الذين أكدوا رغبتهم في تعميم البرنامج، في خطوة تعكس حرص الدائرة على أن تكون أقرب إلى المجتمع وأكثر تجاوباً مع تطلعاته.

وأشار مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، إلى أن إطلاق الموسم الثاني من برنامج «أجيال» يأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز رسالتها التوعوية في المجتمع المدرسي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء جيل متوازن يعتز بقيمه الإسلامية وهويته الوطنية، موضحاً أن النتائج الإيجابية والتجاوب الكبير الذي شهده الموسم الأول شكّلا دافعاً لتوسيع نطاق البرنامج، ليشمل مدارس وزارة التربية والتعليم.

وأوضح المهيري أن هذا التوجه جاء استجابة لمطالب أولياء الأمور الراغبين في تعميم التجربة في المدارس الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة على أن تكون أقرب إلى المجتمع، وأكثر استجابة لتطلعاته، وقال: «حرصنا أن نكون على قدر الثقة التي وضعها المجتمع فينا من خلال استجابة مباشرة تلبي تطلعات أولياء الأمور وهيئة التدريس، والطلاب».

ومن جانبها، قالت مديرة عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران: «يسعدنا مواصلة التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ضمن برنامج أجيال، للعام الثاني على التوالي، في إطار شراكتنا الممتدة مع الدائرة، إذ يُعدّ البرنامج فرصةً لتعزيز وعي طلبتنا حول القيم الإيجابية والتعاليم الإسلامية السمحة، وتهيئة بيئة تعليمية مُحفّزة وداعمة لهم، لاسيما في ظل الإقبال الكبير من الطلبة، وتفاعل أولياء الأمور مع البرنامج في العام الدراسي الماضي، فضلاً عمّا يوفره من منصات تواصل إيجابية للتفاعل بين المعنيين، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33».