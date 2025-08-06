«زايد العليا» تطلق نسخة من برنامج «الوثيقة» للأطفال من أصحاب الهمم

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن توسعة جديدة في مشروع «برنامج الوثيقة» الوطني الرائد، لتشمل فئة الأطفال من أصحاب الهمم كمؤلفين ومقدّمين، ضمن مبادرات عام 2025 «عام المجتمع»، وتحت شعار «يداً بيد».

وتأتي هذه الخطوة النوعية لترسّخ توجه دولة الإمارات نحو إشراك أصحاب الهمم في قلب المشهد الثقافي والمعرفي، وتكرّس ريادة مؤسسة زايد العليا في التمكين الحقيقي والمستدام لهذه الفئة.

ولا يُعد هذا التوسّع مجرد تطوير فني للمحتوى، بل تحول في فلسفة التمكين التي تتبناها المؤسسة، إذ ينتقل المشروع من كونه سرداً وتوثيقاً للتاريخ إلى منصة لصناعة جيل جديد من رواة الوطن من أصحاب الهمم، القادرين على التعبير عن الهوية الوطنية وصياغة الذاكرة الجمعية بلغة معاصرة.

وتستثمر النسخة المطوّرة من «الوثيقة للأطفال» نجاح الموسم الأول، الذي ضم 25 حلقة قصيرة، قدّمها خمسة مذيعين شباب من أصحاب الهمم بأسلوب احترافي وسرد مؤثر، وشكّل نموذجاً وطنياً فريداً في تسخير الإعلام لتمكين هذه الفئة وتوثيق محطات مضيئة من تاريخ دولة الإمارات.

ويبرز في النسخة الجديدة تأليف الحلقات من قبل الفائز بتحدي القراءة العربي فئة أصحاب الهمم لعام 2025، عبدالله أحمد راشد الظنحاني، الذي يتحول من قارئ نهم إلى كاتب مؤرخ، ومعه الفائز بمسابقة «أنا كما أرى نفسي»، سلطان أحمد إبراهيم البلوشي، الذي يجمع بين الحس الأدبي والرؤية المجتمعية المستدامة.

أما التقديم الصوتي فيقوده ثلاثة من أصحاب الهمم الأطفال يمثلون نماذج ملهمة في الإعلام والفن والرياضة، هم: الصوت الإعلامي الواعد من أصحاب متلازمة ويليامز، شما علي سيف المنصوري، وموهبة مسرحية تجاوزت التحديات بصوت فني مؤثر، الموهوبة مريم سميدع، والبطل ثاني سعيد الظاهري، بطل رياضي يثبت أن التمكين يبدأ من الميدان وينطلق إلى المنصة الإعلامية.

ولا يكتفي المشروع الجديد بسرد الأحداث التاريخية، بل يعيد صياغة الهوية الوطنية من خلال قصص ومواقف تراثية تُروى بلغة تناسب الأطفال ويقدمها أطفال، ما يُعزز الانتماء الوطني، ويرسّخ مفهوم المشاركة الفعلية لأصحاب الهمم في رسم الرواية الإماراتية.

وتعكس هذه الخطوة رؤية «زايد العليا»، التي لم تعد تكتفي بالرعاية والتأهيل، بل تسعى إلى صناعة أدوار قيادية حقيقية لأصحاب الهمم في مجالات الثقافة والإعلام والمعرفة.

وأكد الأمين العام للمؤسسة، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن التمكين لا يتحقق إلا بمنح الأجيال المقبلة من أصحاب الهمم أدوات التعبير، ومساحات التأثير، ومنابر الحضور الحقيقي، لافتاً إلى أن الوثيقة ليست منصة بودكاست فقط، بل مشروع استراتيجي لرسم ملامح مستقبل يُروى بصوتهم، ويُكتب بأيديهم.