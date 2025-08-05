إطلاق المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الـ 19

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الـ١٩ على مستوى الدولة.

وقال المدير التنفيذي للمركز، حسين الحمادي، إن هذه المرحلة من الجائزة تتضمن أربع مسابقات مختلفة هي: مسابقة أصحاب الهمم، ومسابقة نور الهمم لذوي طيف التوحد بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة الحافظون والحافظات، وأخيراً مسابقة الأمهات المواطنات، مشيراً إلى أن 20 فرعاً تندرج تحت هذه المسابقات، منها: فرع 10 أجزاء، وفرع خمسة أجزاء، وفرع ثلاثة أجزاء، وفرع «جزء عم».

وأكد أن المرحلة الثانية من المسابقة تستهدف 600 متسابق ومتسابقة، لافتاً إلى أن طلبات الالتحاق بعد إغلاق باب التسجيل وصلت إلى 1042 طلب التحاق، نسبة المواطنين منها 41.9%.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز أن 10 متسابقين من كل فرع في المرحلة الأولى من المسابقات سيتأهلون إلى التصفيات النهائية للفوز بالمراكز الخمسة الأولى.

وتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى راعي المركز صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على دعمه الكبير للمركز، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، لمتابعته للمركز وتوجيهاته للعناية بالقرآن الكريم وأهله.

حسين الحمادي:

• هذه المرحلة من الجائزة تتضمن 4 مسابقات مختلفة: مسابقة أصحاب الهمم، ونور الهمم لذوي طيف التوحد، والحافظون والحافظات، وأخيراً مسابقة الأمهات المواطنات.