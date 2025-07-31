«دروس مساجد دبي» تتناول موضوعات تمسّ الواقع

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تقديم برنامجها الشهري «دروس مساجد دبي»، خلال شهر أغسطس المقبل، بمحتوى متجدد يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويهدف إلى تعزيز القيم الدينية والإنسانية، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، عبر دروس ومحاضرات تتناول موضوعات تمسّ واقع الناس وتلامس احتياجاتهم اليومية.

ويضم برنامج هذا الشهر 13 درساً ومحاضرة، يقدمها نخبة من الوعاظ، وتتناول عدداً من القضايا التي تجمع بين الإيمان والسلوك، والأسرة والمجتمع، بما في ذلك دروس حول الإيمان بالله، وأثر مواقع التواصل الاجتماعي في الأسرة، وتحديات ما بعد الطلاق، وأهمية تعلم القرآن وتعليمه، إلى جانب دروس في الحديث النبوي والسيرة، ومحطات معرفية مُستلهَمة من الإرث الإماراتي، مثل درس «حكم وفوائد من أقوال الشيخ زايد، طيب الله ثراه».