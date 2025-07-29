«إسلامية دبي» تطلق «تطوير دروس المساجد وتوحيد المحتوى الوعظي»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشروعها الريادي الجديد، ضمن مشروعات «IACAD-X»، «تطوير دروس المساجد وتوحيد المحتوى الوعظي» الهادف إلى تطوير دروس المساجد وتوحيد مضامينها، ضمن منظومة وعظية حديثة، تجمع بين أصالة المضمون ومرونة الأسلوب، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويعزز من أثر المسجد التربوي في المجتمع.

ويأتي المشروع ضمن توجه استراتيجي شامل لإعادة تشكيل الخطاب الوعظي في مساجد الإمارة، من خلال تقديم محتوى منظم، ومترابط، ومبسط، يستند إلى قائمة شاملة من الموضوعات والمفاهيم الأساسية، تغطي مجالات متنوعة تمسّ واقع الأفراد، وتخاطب مختلف الشرائح العمرية، بأساليب قصصية تفاعلية، تركّز على إيصال الرسائل في زمن لا يتجاوز خمس دقائق، بأسلوب جذاب خصوصاً للأطفال والناشئة.

وفي هذا السياق، أكّد رئيس المشروع، جاسم محمد الخزرجي، أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية في منهجية تقديم الدروس الدينية، حيث يستند إلى ست قيم رئيسة يتم تناول كل واحدة منها على مدى شهرين وتجدد سنوياً، من خلال قصص الأنبياء، والسيرة النبوية، وآيات القرآن الكريم، بلغة قريبة إلى القلب، تواكب احتياجات الجيل الجديد، وتُقدَّم بتفاعل مباشر مع الجمهور.

وأضاف أن المشروع يشمل ثلاثة مسارات رئيسة تخدم جميع روّاد المساجد، مع تخصيص فقرات دورية بعنوان «عيال وأهالي الفريج»، تهدف إلى تعزيز ارتباط الأسرة بالمسجد، وجعله محوراً للقيم والتنشئة الإيجابية.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في بناء جيل أكثر وعياً بالدين، وأكثر تمسكاً بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير مهارات الإلقاء لدى المحاضرين، وتوحيد أسلوب الدروس، بما يرفع مستوى رضا المصلين، ويعزز حضور الدائرة مؤسسةً دينيةً قريبةً من الناس، ومؤثرةً في بناء المجتمع.