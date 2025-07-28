سيارات «دبي الخيرية» تُوزّع المرطبات على العمال

أطلقت جمعية دبي الخيرية سياراتها المجهزة لتجوب شوارع إمارة دبي، بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات والوجبات الخفيفة (الكيك) مجاناً على الأفراد والتجمعات العمالية، في إطار حملتها الصيفية «نسمة خير في حر الصيف»، من أجل تخفيف المخاطر الصحية مثل الجفاف والإجهاد الحراري المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أرجاء الإمارة خلال أشهر الصيف.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي: «تهدف هذه المبادرة إلى توفير الترطيب الضروري لشريحة أساسية من مجتمعنا، هي أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم تحت أشعة الشمس الملتهبة ودرجات الحرارة المرتفعة، مُساهمين بجهودهم في دفع عجلة التنمية والارتقاء بإمارتنا الفتية، وتجسد المبادرة اهتمامنا بحياة الإنسان وصحته وحمايته من العوامل الطبيعية وتداعياتها، وصون كرامته الإنسانية، كما أنها تُمثّل رسالة شكر وتقدير تُبعث من قلب المجتمع لكل يد تُسهم في بناء صرح دبي الشامخ».

وأضاف: «نشكر بنك دبي الإسلامي الداعم الرئيس لحملتنا الصيفية، وكل المساهمين والشركاء، مثل شركة المراعي على دعمهم لهذه المبادرة الإنسانية التي تُعزّز قيم التراحم والعطاء، وتجسد إحساساً عالياً بالمسؤولية المجتمعية، وتعبّر عن قوة وأصالة مجتمع دبي ودولة الإمارات بقدرته على فعل الخير، وتقديمه للعالم نموذجاً يحتذى في التلاحم والتعاضد والاهتمام بجميع أفراده، بما يرسخ مبدأ التكافل بين مختلف الشرائح الاجتماعية».

ولاقت المبادرة ترحيباً واسعاً وصدى إيجابياً كبيراً في أوساط العمال والمقيمين على حد سواء، حيث عبر المستفيدون عن عميق امتنانهم وسعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي تُخفف عنهم وطأة حر الصيف القاسي، وتُعيد إليهم شيئاً من الطاقة والحيوية لمواصلة عملهم.

وأكدت الجمعية استمرارها في تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية طوال أشهر الصيف، وجددت دعوتها جميع أفراد المجتمع وسفراء الخير، والمؤسسات والشركات، للإسهام في دعم هذه المبادرة وغيرها من المشروعات الإنسانية والخيرية لحملتها الصيفية «نسمة خير في حر الصيف»، التي تستهدف الأسر المتعفّفة والفئات المستحقة، والعمال داخل الدولة وخارجها، مثل سقيا الماء، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح، وتوفير برّادات وخزانات المياه، إلى جانب مشروعات حفر الآبار بأنواعها في الدول والمناطق التي تعاني الجفاف.