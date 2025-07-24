«التاجر الصغير».. تجربة استثنائية في «نسائية دبي»

نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي فعالية «التاجر الصغير – من الحلم إلى الواقع»، ضمن برنامج قيظ المهارات، في أجواء صيفية تنبض بالإبداع والطموح، في مركزها الرئيس.

ويأتي هذا المعرض ضمن الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز روح المبادرة، وتدريب الفتيات على مهارات البيع والتسويق والمهارات المالية المبسطة، في تجربة حقيقية تشجع على زرع الثقة بالنفس، وتحمل المسؤولية، واستكشاف الذات من خلال مواقف عملية محفّزة.

وشهدت الفعالية حضوراً مميزاً من موظفات الجمعية والزائرات من أولياء أمور الطالبات المشاركات في البرنامج الصيفي، اللواتي تفاعلن مع الفتيات بالدعم، حيث شاركت 28 فتاة في 22 ركناً مخصصاً للعرض، وكان الحدث بالنسبة لهن مساحة للتمرين ومهارات التواصل في بيئة محفّزة، وتنوعت المعروضات بين المنتجات البسيطة، والابتكارات الصغيرة التي عبّرت عن قدرات لافتة وطموحات واعدة.

وفي هذا السياق، قالت المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، الدكتورة فاطمة الفلاسي: «إننا في جمعية النهضة النسائية نُرسّخ رؤية، من ضمنها تمكين الطفولة وتوجيهها نحو آفاق المستقبل، فالتاجر الصغير خطوة ذكية نحو غرس مفاهيم القيادة والوعي المالي والثقة بالذات في عمر مبكر، فنحن نؤمن بأن تنمية روح المبادرة تبدأ من التجربة، بمنح الطفل مساحة ليحاول، ويُخطئ، ويكتشف، ويعد هذا المعرض منصة تدريبية على هيئة احتفال بالموهبة والاستثمار والإرادة، إنها ليست تجربة بيع وشراء فحسب، بل فرصة للتعلُّم واكتساب تجربة الصبر والمبادرة وزرع الطموح».

الدكتورة فاطمة الفلاسي:

• «التاجر الصغير» خطوة ذكية نحو غرس مفاهيم القيادة والوعي المالي والثقة بالذات في عُمر مبكر.