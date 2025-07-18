«دبي الخيرية» تطلق حملتها «نسمة خير في حر الصيف»

أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها الصيفية لعام 2025، تحت شعار «نسمة خير في حر الصيف»، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «بنك دبي الإسلامي»، متضمنة حزمة من المشاريع الإنسانية والخيرية داخل الإمارات و15 دولة حول العالم، بهدف تعزيز مبدأ التكافل والتراحم عبر توفير الدعم والمساعدة للفئات الأكثر حاجة، والتخفيف من معاناتها خلال أشهر الصيف الحارة، وتأتي حملة «نسمة خير في حر الصيف» هذا العام برؤية متجددة وأهداف موسعة، لتشمل تنفيذ مشاريع عامة ووقفية، من أبرزها سقيا الماء البارد والعصائر والمثلجات، وتوزيع مستلزمات الوقاية من الشمس على العمال، وسداد فواتير الكهرباء والمياه للأسر المتعففة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح، وتوفير برادات وخزانات المياه، إلى جانب مشاريع حفر الآبار بأنواعها في الدول والمناطق التي تعاني الجفاف، ما يضيف بعداً جديداً ونقلة نوعية على صعيد توفير مصادر المياه في الدول التي تعاني شحاً في هذا المرفق الحيوي.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي: «نحن فخورون بإطلاق حملة (نسمة خير في حر الصيف)، بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي (بنك دبي الإسلامي)، ونقدم له عميق شكرنا باعتباره الداعم الكبير والمتواصل لمبادرات وبرامج (دبي الخيرية)، وتجسد هذه الحملة اهتمامنا بحياة الإنسان وصحته وحمايته من العوامل الطبيعية وتداعياتها، وصون كرامته الإنسانية، وتنبع أهميتها من كونها تأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى التغيرات المناخية القاسية».