«إسلامية دبي» تطلق «صيف الآداب والأذكار»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن انطلاق دورتها الصيفية المكثفة للفتيات لعام 2025، التي تُنظّم خلال يوليو تحت شعار «صيف الآداب والأذكار»، لتأخذ المشاركات خلال إجازتهن الصيفية في رحلة معرفية ممتعة تمزج بين حفظ القرآن، وغرس الآداب، وحصاد الأذكار.

وتهدف الدورة إلى تقديم برنامج متكامل يجمع بين حفظ القرآن الكريم بمستوياته المتدرجة، وتعلّم متون علمية مختارة تشمل: الأربعين النووية، الآداب والأذكار، والأرجوزة الميئية، إلى جانب تنظيمها لورش تربوية وتثقيفية بعنوان «قيمي تحميني»، وفي إطار تفاعلي يواكب احتياجات الفتيات بمختلف أعمارهن.

وتُعقد الدورة يومياً من 1 إلى 31 يوليو من الساعة 8:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً في مجموعة من المواقع المنتقاة لتغطي مختلف مناطق إمارة دبي، منها: مراكز مكتوم في الورقاء، ومساجد في الطوار، والنهدة، والقوز، والبرشاء، وحتا.