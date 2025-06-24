«نسائية دبي» تطلق «قيظ المهارات 2025»

تطلق جمعية النهضة النسائية بدبي برنامجها الصيفي السنوي «قيظ المهارات 2025»، في دورته الـ30، في السابع من يوليو المقبل، في إطار حرصها على تنمية مهارات الفتيات واستثمار أوقات فراغهن بالشكل الأمثل خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأوضحت مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل في الجمعية، خولة المطروشي، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات 60 فتاة، واستثمار أوقات فراغهن خلال الإجازة الصيفية بطرق مبتكرة وإيجابية، وذلك في إطار حرص الجمعية على بناء جيل واعٍ ومتمكنٍ وقادر على مواكبة تحديات العصر، وبما يتماشى مع إعلان «عام المجتمع»، ودعماً لأجندة دبي الاجتماعية 33.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف ثلاث فئات، هي: فريق الأفكار الذي يستقطب الفتيات من عمر سبع إلى 10 سنوات، وفريق الفرص ويستهدف الفتيات من عمر 11 إلى 16 سنة، وخمس فتيات من أصحاب الهمم ضمن فريق الفرص.

وأضافت أن البرنامج يمتد على مدار أربعة أسابيع، خلال شهر يوليو القادم، ويتضمن حزمة متكاملة من الورش التدريبية، والأنشطة الإبداعية، والبرامج التفاعلية، التي تغطي مجالات متنوعة مثل الابتكار، والتصميم، وريادة الأعمال، والفنون، واللياقة البدنية، والبرامج الثقافية والمهارات الحياتية.

وأكدت المطروشي أن البرنامج يأتي في سياق رؤية الجمعية لتمكين الفتاة الإماراتية منذ الصغر، وتنمية مهاراتها العقلية والاجتماعية والقيادية، وتعزيز هويتها الوطنية في آن واحد، وذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي تحث دائماً على بناء الإنسان أولاً، والاستثمار في جيل واثق بنفسه، وملم بمهارات المستقبل، ومرتبط بهويته وقيمه.

وأضافت: «(قيظ المهارات) ليس مجرد برنامج ترفيهي بل منصة لإطلاق الطاقات، وبيئة تربوية تصقل الشخصية وتغرس القيم، وذلك تحت إشراف مجموعة من المتخصصين والموجهين التربويين، بالتعاون مع جهات تعليمية وتكنولوجية محلية، كما يتم تخصيص محاور أسبوعية تراعي الفئات العمرية المختلفة، وتراعي احتياجات الطفل والناشئة في البيئة الإماراتية».

وأشارت إلى أنه انطلاقاً من حرص الجمعية على تطوير المحتوى المقدم ضمن البرنامج، تعكف الإدارة حالياً على إدراج عدد من الورش التخصصية الجديدة، التي تهدف إلى تنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدات لإثراء معارفهن.