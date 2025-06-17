«إسلامية دبي» تنظم محاضرة «ماذا بعد مواسم الخير»

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محاضرة توعوية بعنوان «ماذا بعد مواسم الخير؟»، تلقيها المرشد الديني الرئيسي، منى طارش العليلي، يوم الخميس المقبل، بمركز ند الشبا للنساء في «ند الشبا 1».

وتأتي هذه المحاضرة امتداداً لسلسلة «مواسم الخير» التي أطلقتها الدائرة، بهدف تعزيز استمرارية الطاعات بعد انقضاء المواسم المباركة، مثل شهر رمضان وموسم الحج، وربط السلوك الإيماني بالحياة اليومية للفرد والأسرة.

وتجسد المحاضرة دور الدائرة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز المنظومة الأخلاقية في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في عام المجتمع 2025، الذي يركّز على تماسك الأسرة، واستدامة الهوية الوطنية، والارتقاء بالوعي المجتمعي.

وستتاح المشاركة في المحاضرة عن بُعد عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق مع الإعلان، والمنشور عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، والدعوة عامة للنساء.

• المحاضرة تستهدف ربط السلوك الإيماني بالحياة اليومية.