«الشارقة الخيرية» تفحص 3000 أضحية قبل توزيعها على المستحقين

تفحص جمعية الشارقة الخيرية 3000 أضحية مخصصة لتنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام، الذي تنفذه الجمعية نيابة عن المتبرعين الذين أوكلوا إليها مهمة توزيع أضحياتهم على الأسر المستحقة المسجلة في كشوفها.

وتولت لجنة الفحص، وهي لجنة فرعية منبثقة عن لجنة عيد الأضحى، مسؤولية التأكد من مطابقة الأضاحي لكل الشروط الشرعية، وسلامتها الصحية وخلوها من العيوب التي تمنع ذبح الأضحية، وذلك استعداداً لذبحها خلال الأيام المحددة شرعاً، وتوزيع لحومها على مستحقيها داخل الدولة.

وتقوم اللجنة بفحص دقيق لكل رأس من الأضاحي ضمن سلسلة من الإجراءات الفنية والصحية، تشمل التحقق من عُمر الأضحية، وسلامة البنية، وخلوها من الأمراض والعيوب الظاهرة، وذلك بإشراف فريق متخصص من فرق الجمعية من ذوي الخبرة الطويلة.

وأوضح رئيس لجنة الفحص، خليل الحاج، أن الفِرَق الميدانية تعمل بشكل مكثف لضمان جاهزية كل الأضاحي، مؤكداً أن المشروع يتم وفق ضوابط دقيقة تراعي ثقة المتبرعين وخصوصية الشعيرة، مشيراً إلى أن مراحل التنفيذ تشمل الفحص، ثم الذبح، ثم التوزيع بحسب معايير دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها الفعليين.

وأكد أن اللجنة تواصل عملها بشكل يومي خلال الأيام الـ10 من ذي الحجة، استعداداً لبدء الذبح في صباح يوم العيد، مع توثيق الإجراءات كافة لضمان الشفافية الكاملة في التنفيذ.

ويُعد مشروع الأضاحي إحدى المبادرات السنوية التي تنفذها الجمعية خلال موسم عيد الأضحى.

. فحص الأضاحي يشمل التحقق من العُمر، وسلامة البنية، وخلوها من الأمراض والعيوب الظاهرة، بإشراف فريق متخصص من ذوي الخبرة.