توضيح «دبي الصحية» بشأن مواقف مستشفى راشد



رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن شكاوى مراجعين لمستشفى راشد في دبي، تتعلق بقلة عدد المواقف المجانية قرب مداخل المستشفى مقارنة بالمواقف المدفوعة، ما يضطرهم إلى صف سياراتهم في مواقف بعيدة عن المستشفى، ويكبدهم عناء السير مسافة طويلة تحت أشعة الشمس، أوضحت «دبي الصحية» أنه خلال العام الجاري 2025 تمت إضافة 267 موقفاً جديداً في محيط المستشفى، إلى جانب توفير خدمة النقل المجاني للمراجعين عبر مركبات «الغولف»، التي تنقل الزوّار من المواقف البعيدة إلى مداخل المستشفى وبالعكس، بداية من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة 4:30 مساء.

وأشارت إلى أنه تم كذلك تخصيص 15 موقفاً لخدمة صف السيارات بالقرب من المداخل، ضمن إجمالي 1397 موقفاً متاحاً، وتُقدم هذه الخدمة مجاناً لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يعكس التزام «دبي الصحية» بتعزيز رضا المتعاملين وسعادتهم.

وتتقدم «دبي الصحية» بالشكر والتقدير لأفراد المجتمع على ملاحظاتهم البنّاءة التي تسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات، كما تؤكد حرصها المستمر، بالتعاون مع شركائها، على توفير حلول مستدامة، تعزز رضا المتعاملين وتلبي احتياجاتهم.