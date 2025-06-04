«إسلامية دبي» تنظم محاضرة تثقيفية حول الحج

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محاضرة توعوية لحجاج موظفي حكومة دبي في مكة المكرمة، ضمن البرنامج المصاحب للرحلة، بهدف تعريف الحجاج بمناسك الحج وتعليمات السفر.

وتناولت المحاضرة التي قدّمها واعظ الرحلة، عمر سعد باصلعة، شرحاً وافياً لمناسك الحج خطوة بخطوة، بدءاً من يوم التروية وحتى نهاية أداء الفريضة، إضافة إلى استعراض أهم تعليمات السفر والإجراءات الواجب اتباعها، لضمان سلامة الحجاج وأدائهم المناسك وفق الضوابط الشرعية والإرشادات النظامية.

وأوضح رئيس الرحلة المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، السيد محمد مصبح، أن هذه المحاضرة تأتي في إطار حرص الدائرة على تهيئة الحجاج دينياً وتنظيمياً، ورفع مستوى الوعي لديهم بكل ما يتعلق بأداء فريضة الحج، بما يحقق السكينة والطمأنينة خلال الرحلة.

وأكد أن اللجنة المنظمة مستمرة في تقديم مثل هذه المحاضرات بشكل يومي، بهدف تثقيف الحجاج وتزويدهم بالمعلومات الضرورية، مشيداً بدور الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، على دعمها وتعاونها الدائم في تيسير شؤون ضيوف الرحمن.

• تقديم المحاضرات التوعوية بشكل يومي، بهدف تثقيف الحجاج وتزويدهم بالمعلومات الضرورية.