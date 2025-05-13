13 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لدعم برامج «الهلال الأحمر»

قدّم بنك دبي الإسلامي 13 مليون درهم من زكاة مال البنك، لدعم المستفيدين من برامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتوزيعها على الشرائح المستحقة حسب المصارف الشرعية للزكاة.

وتسلّم نائب الأمين العام للاستثمار في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سالم الريس العامري، شيكاً بقيمة التبرع من إدارة البنك.

وأعرب العامري عن تقدير الهيئة لمبادرات بنك دبي الإسلامي، التي تعزز جهودها في ساحات البذل والعطاء الإنساني، وأكّد أن البنك ظل على الدوام شريكاً أساسياً ومسانداً قوياً لبرامج الهيئة ومشروعاتها الإنسانية، من أجل تحسين حياة الشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات.

وقال، إن بنك دبي الإسلامي الذي يضطلع بدور حيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، لم يُغفل مسؤوليته المجتمعية والإنسانية داخل الدولة، من خلال مساندته المستمرة ورعايته لأنشطة وبرامج الهيئات والمؤسسات الإنسانية، وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشار إلى أن الجانبين عززا شراكتهما من خلال اتفاقية التعاون المبرمة بينهما سابقاً، لتأطير الشراكة المجتمعية، وتنفيذ مبادرات ثنائية تهدف إلى تعظيم الأثر المجتمعي لأموال الزكاة، وتقديم المساعدات للفئات والشرائح المستحقة.

من جهة أخرى، شارك سالم الريس العامري في فعاليات الورشة، التي نظمها البنك حول الضوابط الشرعية لإدارة أموال زكاة بنك دبي الإسلامي.