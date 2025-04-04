«إسلامية دبي» تطلق دورة القرآن الكريم «جزء عم» للنساء

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق دورة تحفيظ القرآن الكريم «جزء عم» للعام الدراسي 2024-2025، التي تُقام حضورياً في مركز ند الشبا-1 للنساء، وذلك بهدف تعزيز ارتباط المشارِكات بكتاب الله، وتيسير تعلم تلاوته وتجويده.

وستُعقد الدورة يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، في الفترة الصباحية (8:00-10:00)، وهي مخصصة للنساء فقط، ما يتيح لهن فرصة مثالية لحفظ جزء عمّ ومراجعته بإشراف محفظات مؤهلات من ذوات الخبرة والكفاءة العالية.

وستنطلق الدورة في منتصف أبريل الجاري.

وتأتي الدورة في إطار جهود الدائرة المستمرة لنشر الثقافة القرآنية بين النساء، وتعلم القرآن وفق أحكام التجويد الصحيحة، في بيئة تعليمية محفزة تساعد على تطوير المهارة القرآنية للنساء المشاركات، كما تعزز القيم الإسلامية السمحة والطمأنينة في القلوب.