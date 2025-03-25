70 ألف مستفيد من محاضرات «إسلامية دبي»

سجلت المحاضرات والدروس الدينية لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المستفيدين، خلال الأسبوع الثاني، بحضور تجاوز 70 ألف مستفيد، ما يعكس الإقبال المتزايد على الفعاليات التي تعزز الوعي الديني وترسّخ القيم الإسلامية في المجتمع.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تم تنظيم 57 محاضرة قدمها 41 محاضراً، واستفاد منها أكثر من 6185 شخصاً، فيما بلغ عدد الدروس اليومية في المساجد 2000 درس، استفاد منها أكثر من 70 ألف مستفيد، ما يؤكد دور المساجد كمراكز للتوجيه والتثقيف الديني خلال الشهر الفضيل.

وقال رئيس لجنة الفعاليات الثقافية ضمن مبادرة «رمضان في دبي»، يحيى عبدالعزيز قاسم، إن «الإقبال الكبير على المحاضرات والدروس يعكس تعطش المجتمع للمعرفة الدينية، ويؤكد نجاح استراتيجيتنا في توفير برامج تثقيفية تلبي احتياجات مختلف الفئات».

وتواصل الدائرة جهودها في تقديم برامج تستهدف جميع شرائح المجتمع، في المساجد والمؤسسات الحكومية والخاصة، لضمان وصول الفائدة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين خلال الشهر الكريم.