شرطة أبوظبي تنظم ملتقى «مديرية المرور» الرمضاني في الظفرة

نظمت شرطة أبوظبي الملتقى الرمضاني لمديرية المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، تحت شعار «شراكة فاعلة لمجتمع هادف»، وسط أجواء رمضانية تعزز الروابط الاجتماعية بين منتسبيها، ويسودها الإخاء والتكافل الاجتماعي والتعاون والشراكة بين المؤسسة الشرطية والأفراد والمؤسسات.

افتتح الملتقى مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالعمل مع مؤسسات المجتمع على تعزيز مبدأ الشراكة من أجل تحقيق أهداف أولويتها «أمن الطرق»، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز السلامة المرورية، باعتبارها غاية، وهدفاً يعزز جودة الحياة ويحقق تطلعاتنا في مستقبل مشرق وواعد وآمن في قيادة مرورية آمنة على الطرق، وتحدث مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية ومنتسبي المديرية عن أهمية العمل بروح الفريق الواحد والمواطنة الإيجابية من خلال تعزيز السلامة للجمهور ونقل صورة مشرفة لعناصر الشرطة، خصوصاً المرورية للمجتمع.

وأكد الحرص على إسعاد المجتمع ومساعدته في الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، والشراكة معه في أنشطة التوعية والبرامج الهادفة، التي تعزز وتحقق الأهداف في تعزيز السلامة المرورية، وشدد الملتقى على أهمية تحفيز الموظفين والتعاون الدائم بينهم لأداء المهام، والتشجيع على الاحترافية والانضباط ،وكسر الحاجز الروتيني اليومي، والاهتمام بتقديم المقترحات التي تحقق رؤية دولة الإمارات في تجسيد أهداف عام المجتمع 2025، من خلال التركيز على العلاقات الإنسانية والمجتمعية.