«المباركة» تنظم ورشاً تطبيقية للمراهقين خلال شهر رمضان

نظمت مؤسسة «المباركة»، ضمن جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل دور المراهقين والشباب، عدداً من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف توطيد العلاقات بين الأجيال، وتبادل الخبرات، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الهوية الوطنية.

وفي إطار الفعاليات الرياضية، أطلقت المؤسسة «دوري المغاوير لكرة الطائرة»، الذي يهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والعمل الجماعي بين الشباب، وتطوير مهاراتهم الرياضية، والانضباط، والتعاون.

كما نظمت المؤسسة سلسلة ورش تطبيقية أسبوعية لتعزيز المرونة الجسدية والذهنية لدى المراهقين، وقد شهدت الورشة الأولى حضور الشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان، بمشاركة الكابتن ناصر البلوشي والكابتن طارق الزرعوني.

وحملت الورشة الأولى عنوان «تغييرات صغيرة، مكاسب كبيرة»، وركّزت على كيفية بناء القوة والمرونة من خلال العادات الصغيرة المستمرة، بينما جاءت الورشة الثانية تحت عنوان «تغذية الجسم والعقل»، وتناولت أهمية التغذية السليمة، والنوم خلال شهر رمضان لتحقيق الأداء الأمثل، تحدث فيها الكابتن طارق الزرعوني حول الطرق الصحية السليمة التي تعزز من طاقة الجسم خلال نهار رمضان أثناء الصيام. وتأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية مؤسسة المباركة لتعزيز دور الشباب في المجتمع، وإعدادهم لمستقبل أكثر صحة وإيجابية من خلال الرياضة والتوعية المجتمعية.

• ورشة بعنوان «تغييرات صغيرة، مكاسب كبيرة»، ركّزت على كيفية بناء القوة والمرونة عبر عادات صغيرة ومستمرة.