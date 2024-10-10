66 مليون درهم وجبات من «بيت الخير» لدعم العمال

أعلنت جمعية بيت الخير انتهاء إسهاماتها في دعم العمال المقيمين ومساعدتهم على مواجهة حر الصيف، حيث وزعت الجمعية نحو 60 ألف عبوة ماء مبردة على العمال، ضمن الحملة الوطنية التي أطلقها وزير الموارد البشرية والتوطين عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، لحماية العمال من حر الصيف.

وبلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها على العمال من 2019 إلى نهاية 2023 تحديداً 7.188.763 وجبة، بقيمة 55.984.388 درهماً، في حين فاق عدد الوجبات التي تم توزيعها حتى نهاية هذا العام 1.1 مليون وجبة، بقيمة 11 مليون درهم، ليصل مجموع ما وزّع خلال ست سنوات إلى 8.2 ملايين وجبة بقيمة 66 مليون درهم.