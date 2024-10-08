«أوقاف دبي» توفر حافلة لنقل أصحاب الهمم        

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، تعاونها مع نادي عجمان لذوي الإعاقة، وذلك بهدف توفير نقل آمن لمنتسبي النادي من أصحاب الهمم، بما يسهم في التيسير عليهم وانتظامهم في برامج التدريب والتأهيل.

وقدمت «أوقاف دبي» الدعم اللازم لتوفير حافلة مخصصة ومزودة بالتقنيات الحديثة المناسبة، لتسهيل نقل أصحاب الهمم بسهولة وأمان خلال تنقلهم إلى مواقع التدريب والتأهيل وتوجههم للمشاركة في الفعاليات، وتم تقديم الدعم من مصرف عموم الخير في المؤسسة، ليستفيد من التنقل في الحافلة على مدار اليوم أكثر من 80 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم.

وأكد مدير إدارة الوقف في المؤسسة، عمر جمعة المازمي، التزام «أوقاف دبي» بدعم وتمكين فئات أصحاب الهمم بكل السبل والوسائل التي تجعل حياتهم أكثر سهولة ويسراً، وتمكنهم من الانتظام في برامج التأهيل والتدريب، بما يسهم في دمجهم وتأهيلهم تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وترسيخاً لدورنا المؤسسي في دعم وتمكين مختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم أصحاب الهمم.

وثمّن المازمي التعاون البنّاء مع نادي عجمان لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن «أوقاف دبي» تسعى بصورة مستمرة إلى الإسهام في تعزيز دور أصحاب الهمم، وتقديم الدعم اللازم للجهات والمؤسسات التي ترعاهم لإبراز مواهبهم وتنمية طموحاتهم، ليكونوا جزءاً فعّالاً في التنمية الاقتصادية، وبما ينعكس إيجاباً على المجتمع الإماراتي.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، أحمد إبراهيم راشد الغملاسي بالتعاون المثمر مع «أوقاف دبي»، وتقدم بالشكر إلى «أوقاف دبي» المشهود لها بدعم المشاريع الحيوية وتقديم المساعدات بأنواعها كافة إلى قطاع كبير في المجتمع.

كما أعرب المدير العام للنادي يوسف سعيد الشامسي عن بالغ سعادته للتعاون من قبل «أوقاف دبي» التي تبرعت بحافلة سهلت على اللاعبين من أصحاب الهمم التنقل في يسر وأمان، ما أدخل الكثير من البهجة في نفوس اللاعبين واللاعبات، وأضاف: «نتمنى أن يتواصل الدعم والتعاون بين (أوقاف دبي) و(نادي عجمان لذوي الإعاقة)، وأن تحذوا الجمعيات والجهات المجتمعية الأخرى حذو أوقاف دبي، وتعمل على تقديم الدعم المادي والعيني إلى أندية أصحاب الهمم».