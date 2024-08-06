205 ملايين درهم إجمالي إنفاق فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة   

كشفت جمعية «بيت الخير» أنها أنفقت من خلال فرعها في رأس الخيمة ما يزيد على 205 ملايين درهم، منذ تأسيسه عام 2000 حتى يوليو 2024، استفاد منها حتى الآن 43.892 ألف أسرة وحالة تستحق العون.

وأعلنت «بيت الخير» أن فرعها في إمارة رأس الخيمة أنفق هذا العام حتى نهاية يونيو مبلغ 7.482.975 ملايين درهم، استفاد منه 2087 أسرة، منها 646 أسرة تلقت مساعدات مالية مقطوعة بقيمة مليون و874.344 ألف درهم، كما تلقت 63 أسرة مواطنة محدودة الدخل و80 أسرة أيتام مساعدات نقدية بشكل شهري، بما مجموعه مليون و294.200 ألف درهم.

وقدم الفرع مساعدات طارئة لرفع الكرب عن الأسر التي تعاني عجزاً قاهراً أو ظروفاً إنسانية خاصة بقيمة 3.567.631 ملايين درهم استفاد منها 499 أسرة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية بقيمة 746.800 ألف درهم، استفاد منها 799 أسرة وحالة مستحقة.

وكان فرع رأس الخيمة تأسس عام 2000 ضمن توجه الجمعية للتوسع في نشاطها الخيري نحو الإمارات الشمالية بعد نجاحها في دبي، والذي بدأ بافتتاح فرع الفجيرة عام 1998، ثم إقامة هذا الفرع، ليتلوه فرع عجمان عام 2013، وأخيراً فرع حتا عام 2022، وذلك بهدف نجدة أكثر الناس حاجة داخل الدولة، وتقديم المساعدات الشهرية والطارئة للأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات الضعيفة المستحقة للعون.

ويغطي الفرع معظم مناطق إمارة رأس الخيمة، ويستقبل الأسر المتقدمة له من إمارة أم القيوين ومنطقة الحمرية في إمارة الشارقة، ومنطقة المنامة التابعة لإمارة عجمان، وهو فرع نشط، نجح منذ تأسيسه حتى يوليو 2024 في إنفاق ما يزيد على 205 ملايين درهم، استفاد منها حتى الآن 43.892 ألف أسرة وحالة تستحق العون.