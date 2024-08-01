استجابة

استجاب منفذ بيع كبير له فروع في عدد من إمارات الدولة لما نشرته «الإمارات اليوم» أخيراً في تحقيق حول مطلب مستهلكين كتابة الفواتير باللغة العربية وعدم الاكتفاء بكتابتها باللغة الإنجليزية، حيث قام المنفذ بكتابة الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية معاً.

مواقف

لاحظ سكان من المنطقة الواقعة عند تقاطع شارعي المطار ودلما في أبوظبي إغلاق جانب كبير من مواقف السيارات بالمنطقة منذ أكثر من شهرين لإجراء إصلاحات في البنية التحتية، ما سبب صعوبة للسكان في العثور على مواقف، خصوصاً في ظل وجود مركز طبي يرتاده عدد كبير من المرضى.

بطاقات

أبدى سكان في عجمان انزعاجهم من انتشار بطاقات «مساج» على أرصفة قريبة من محال تجارية وعلى نوافذ مركباتهم أثناء ركنها في مواقف عامة خلال ساعات النهار والليل، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تكفل القضاء على هذه الظاهرة.

دراجات

يعاني مستخدمو طريق (العجبان - سويحان) في أبوظبي وجود دراجات نارية غير مرخصة على الطريق السريع، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين. ودعا الشاكون الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من هذه الظاهرة.

شكر

شكر ملاك مركبات تضررت من الأحوال الجوية إدارة مراكز الفحص الفني التابعة لأدنوك للبترول وشرطة أبوظبي على تمديد فترة فحص المركبات المتضررة، والسماح بتجديدها للسنة المقبلة، ومراعاة ظروف البعض بعدم قدرتهم على تجديد ملكية مركباتهم.