350 قاصراً يستفيدون من مبادرة الصيف

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، ودبي القابضة للترفيه، مبادرة الصيف مع القصّـر لإسعاد 350 قاصراً تشمل مجموعة من الأنشطة الترفيهية خلال إجازة العطلة الصيفية.

وتأتي المبادرة النوعية المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية، بهدف تمكين القصّـر وحاضناتهم من الاستمتاع بقضاء الإجازة الصيفية ضمن حزمة من الأنشطة الترفيهية الممتعة والمفيدة، تشمل تقديم الحجوزات الفندقية وتوفير البطاقات لزيارة الحدائق الترفيهية والمتاحف الأثرية والمعارض، وذلك لإدخال الفرحة والسعادة إلى نفوسهم خلال العطلة الدراسية، وتعزيز خبراتهم وتجاربهم الحياتية.

وأكد نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي، خالد آل ثاني، حرص المؤسسة على المشاركة في إطلاق المبادرة النوعية المشتركة التي من شأنها توفير مناخ إيجابي ومحفز للقصّـر في مختلف المراحل العمرية، بهدف تمكينهم من القيام بالأنشطة الصيفية الترفيهية والتثقيفية الهادفة، والاستمتاع بقضاء العطلة مع حاضناتهم والإسهام في ملء أوقات فراغهم بما يسعدهم ويدخل الفرحة والسرور إلى نفوسهم خلال العطلة المدرسية.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، ميثاء الشامسي: «نعمل بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر على تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية وتعليمية لتعزيز تمكين أبنائنا القصّـر وإثراء تجربتهم الحياتية. ونأمل أن يسهم هذا الصيف في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية والثقافية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المبتكرة».