17 ألف مستفيد من «الخيرية العالمية» في النصف الأول

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية تقديمها دعماً مالياً بلغ 25 مليوناً و600 ألف درهم خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك لأكثر من 17 ألف مستفيد داخل الإمارات، من بينهم 1100 مواطن حصلوا على مساعدات متنوعة تزيد قيمتها على ستة ملايين درهم، كما قدمت الهيئة دعماً مالياً بقيمة مليون و964 ألف درهم لـ22 مؤسسة محلية وخيرية، تعزيزاً للتعاون والتكافل الاجتماعي. وتضمنت المساعدات التي قدمتها الهيئة للمسجلين لديها، مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات الخيرية شملت: دفع رسوم دراسية، وإيجار وصيانة منازل، وسداد فواتير الكهرباء، وتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية، ورسوم تجديد الإقامة، وتوفير تذاكر للأسر المتعففة والغارمين، ورسوماً جامعية، وأدوية وعمليات جراحية، وسداد ديون.