جِمال

طالب سكان مناطق مختلفة في الدولة المسؤولين في البلديات بوضع ضوابط لملاك الإبل التي ترعى بين الأحياء السكنية، وتقتات على المزروعات أمام المساكن، خصوصاً الموجودة الواقعة بالقرب من «العزب»، فضلاً عن عبثها بحاويات القمامة، وتسببها في تطاير الأكياس البلاستيكية والأوراق حول مواقع الحاويات.

باعة

شكا سائقون في منطقة مصفح بأبوظبي وجود باعة متجولين يعرضون على السكان ومستخدمي الطرق شراء عبوات مياه ومكسرات. وقالوا إن هؤلاء الباعة يتمركزون عند الإشارات الضوئية، عادة، في مخالفة واضحة للقانون، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بتغليظ العقوبة عليهم.

كلاب

طالب سائقو مركبات الجهات المعنية في مدينة العين بالنظر في مشكلة وجود كلاب ضالة على الطرق، خصوصاً المنطقة الواقعة خلف بوادي مول، لاسيما في الفترة المسائية.

درّاجات

شكا سكان في عجمان انتشار دراجات نارية من دون لوحات في طرقات رئيسة وفرعية، يقودها مراهقون دون التزام القواعد المرورية. وقالوا إن هذه الدراجات تشكل خطراً على حياة الشباب وحياة الآخرين، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

حفر

لاحظ قراء وجود حفر كثيرة على شارع الخدمات في منطقة لهباب، وتحديداً بالقرب من استراحة الشاحنات. وأكدوا أن الحفر تلحق ضرراً بالمركبات، خصوصاً عند امتلائها بالمياه بعد هطول الأمطار، مناشدين الجهات المعنية ردمها في أسرع وقت ممكن.