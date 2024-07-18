«الشارقة الخيرية» تطلق حملة «برداً وسلاماً» لدعم العمال والأسر المتعففة

بدأت جمعية الشارقة الخيرية بتنفيذ حملتها الصيفية «برداً وسلاماً»، واستهلّت الحملة مهامها بتوزيع المياه والمشروبات الباردة على أكثر من 10 آلاف عامل بمواقع عملهم، إلى جانب توزيع أغطية الرأس، وذلك للتخفيف عنهم من الرطوبة الشديدة خلال فصل الصيف، وتوعيتهم بمخاطر الإنهاك الحراري الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، إيماناً بدور الجمعية بالقيام بمسؤوليتها وواجباتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع.

وقالت مريم أحمد الشامسي، من إدارة التطوع والخدمة المجتمعية بجمعية الشارقة الخيرية، إن حملة برداً وسلاماً تأتي دعماً لجهود الدولة التي تحرص على حماية العمال من مخاطر الإنهاك الحراري خلال فصل الصيف، وفي إطار ما تقتضيه المسؤولية المجتمعية، فإن الجمعية تلتزم تنفيذ حملتها المجتمعية ذات الطابع الإنساني «برداً وسلاماً» التي تقوم من خلالها بالذهاب إلى مواقع عمل العمال والثناء على جهودهم في الحفاظ على البيئة، وقامت فرق الجمعية بتوزيع عبوات المياه والعصائر والمثلجات إلى جانب أغطية الرأس، مشيرة إلى أن المبادرة تحمل العديد من المعاني النبيلة، حيث تجسد ترابط فئات المجتمع ببعضه، وتؤكد تقدير فئة العمالة وجهودهم التي يبذلونها في الحفاظ على البيئة واستدامة مسيرة التنمية، لهذا أصبح تقدير جهودهم وعطائهم واجباً على كل دولة من دول العالم، وعلى كل مؤسسة من المؤسسات.

وتابعت أن الحملة تضمنت كذلك توزيع أجهزة التبريد للأسر المتعففة، مبينة أن الجمعية خصصت ثلاثة ملايين درهم، لتوفير الأجهزة الكهربية والمنزلية وأجهزة التبريد لتخفيف حدة الرطوبة لمصلحة 2500 أسرة، وهي من الأمور المهمة التي لا غنى عنها وتمثل عماداً رئيساً في استقرار معيشة الأسرة.