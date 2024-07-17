مبادرة

أشاد أولياء أمور في أبوظبي بمبادرة «أكتيف هب» الرياضية خصوصاً خلال العطلة الصيفية، حيث يتمتع كل أفراد الأسرة بممارسة أنشطة رياضية متنوعة بالمجان.

رسوم

أبلغت مدرسة خاصة أولياء الأمور بأنها رفعت الرسوم الدراسية للعام المقبل 15%؜ دفعة واحدة، وذلك على الرغم من عدم وجود مدرسين أساسيين لعدد من الصفوف على مدار العام الجاري، وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، إضافة إلى تأجير المسبح المدرسي لجهات خارجية.

ساتر

رغم مطالبات العديد من السيدات بعمل حواجز ساترة على جانبي المنطقة المخصصة لهن في شاطئ الحديريات العام، وفتحه من السادسة صباحاً، فإنه لم يتم الاستجابة لطلبهن حتى الآن، مطالبات الجهات المعنية بضرورة النظر في هذا الموضوع.

حافلة

طالب مستخدمو الحافلات في مدينة العين بضرورة تغيير موقف الحافلات في منطقة الهير بآخر حديث ومكيف يلبي متطلبات النقل العام، مشيرين إلى أن موقف الحافلات في المنطقة مفتوح من أربع جهات ولا يوجد به تكييف، ما يشكل معاناة كبيرة في ظل الارتفاع الشديد للحرارة.

لوحات

شكا سائقون من قيام بعض أصحاب الدرّاجات النارية بقيادة درّاجاتهم بسرعة جنونية على الطرق الخارجية غير مكترثين لوجود رادارات ترصد ارتكابهم مخالفة السرعة الزائدة، وذلك لعدم وجود لوحة أمامية على الدرّاجة النارية، حيث إن الرادار يلتقط الصورة من الأمام عند تسجيل المخالفة. وناشدوا الجهات المعنية ضرورة وجود لوحتين أمامية وخلفية على الدرّاجة النارية.