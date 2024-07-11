شكر

وجه قارئ الشكر للقائمين على فحص المركبات في محطة أدنوك بمنطقة مساكن في العين على تسهيل الإجراءات بشكل كبير، وسرعة إنجاز الفحص للمركبات.

توعية

مع ارتفاع درجة حرارة الجو خلال الصيف، ولتفادي مخاطر حدوث حرائق، اقترح قراء تكثيف حملات التوعية لأفراد المجتمع للحد من استهلاك الكهرباء في المنازل، والتأكيد على أهمية توفير أنظمة السلامة المنزلية والعمل على صيانتها لضمان توفير معايير الأمن والسلامة اللازمة.

أصوات

يعاني سكان البنايات السكنية بمنطقة السلمة في أم القيوين، تجمع السيارات وإصدارها لأصوات عالية مزعجة، الأمر الذي يتكرّر بشكل يومي، مناشدين الجهات المعنية النظر في الأمر.

سرعة

طالب مرتادو طريق (المنامة-أذن) باتجاه رأس الخيمة، المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في التجاوزات غير القانونية لسائقين يقودون بسرعات عالية تُشكل خطراً عليهم وعلى سلامة مستخدمي الطريق، والتي تكثر في الفترة المسائية نهاية كل أسبوع.

شاطئ

يشكو زوّار وممارسو رياضة المشي في منطقة بحر معيريض برأس الخيمة قيام مرتادي الشاطئ برمي زجاجات المشروبات الغازية، وعبوات المياه الفارغة وغيرها من المخلفات التي تشوّه المنظر العام للمكان، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية فرض غرامات رادعة بحقهم.