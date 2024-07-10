تجاوب

أشاد مراجعون لمستشفى برجيل أبوظبي بالخدمات الميسرة وسرعة التجاوب مع المرضى، وتوفير خدمة صف سيارات مريحة للغاية، ونشاط الموظفات المواطنات في إدارة شؤون المرضى، ما يمثل نقلة نوعية كبيرة في الأداء.

لسعات

شكت سيدات في أبوظبي انتشار الـ«جيلي فيش» في شاطئ أحد الأندية، ما يعرضهن للسعات مؤذية. وطالبن بضرورة تنظيف الشاطئ، خصوصاً أن رسم الدخول مرتفع نوعاً ما.

كلاب

شكا سكان في منطقة قدفع في الفجيرة انتشار كلاب ضالة تجوب المنطقة ليلاً ونهاراً وتسير في مجموعات، وتشكل خطراً خصوصاً على الأطفال، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر، وتنظيم حملة للقضاء على الكلاب الضالة.

سرعة

شكا مرتادو طريق مليحة باتجاه وادي الحلو قيام سائقين بالقيادة بسرعات عالية وجنونية وتسابق في ما بينهم، خصوصاً نهاية الأسبوع، الأمر الذي يشكل خطراً على حياتهم بسبب الرعونة في القيادة، مطالبين الجهات المعنية بوضع حل لهذه التصرفات.

قمامة

شكا سائقون في الفجيرة قيام سائقين آخرين برمي القمامة من نوافذ مركباتهم على الطرقات، وهو تصرف يعتبر مخالفة وغير حضاري يشوه المنظر الجمالي للطرق، مناشدين المسؤولين في البلدية تغليظ العقوبات والغرامات المالية على من لا يحافظون على النظافة العامة للمكان.