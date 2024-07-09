شاحنات

لاحظ سائقون على طريق (الليسيلي-دبي) سير شاحنات على المسار (الأوسط) من الطريق خلال الفترة الصباحية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسهم في إبطاء الحركة المرورية. وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بتكثيف حملات التوعية لسائقي الشاحنات حول أهمية الالتزام بالمسارات المحددة لهم.

طيران

نوه قارئ بثبات أسعار تذاكر الطيران وانخفاض في سعرها لبعض الوجهات، وذلك بعد انتهاء موسم السفر الذي كان قبل عيد الأضحى، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار التذاكر لمختلف الدول.

مَحال

لاحظ سكان منطقة الراشدية في عجمان بناء منطقة جديدة خاصة بالمحال أمام السور المقابل لنادي عجمان، ما يشكل ازدحاماً شديداً بسبب عدم وجود مواقف سيارات للقاطنين في البنايات المجاورة.

صلاحية

طالب مستهلكون منافذ البيع (محال بيع الأغذية) في بعض الإمارات بضرورة وضع لافتات توضيحية على العروض لمنتجات بصلاحية تقترب من الانتهاء، خصوصاً الغذائية منها، مشيرين إلى أن المستهلك ربما لا ينتبه إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، لذا يعد وجود لافتة بذلك مهماً جداً، لاسيما إذا كانت صلاحية المنتج تنتهي بنهاية اليوم، مطالبين الجهات المعنية بالتأكيد على أصحاب المحال بضرورة ذلك.

دراجات

شكا سكان في منطقة (قدفع) بإمارة الفجيرة قيادة فئة من الشباب الدراجات النارية غير المرخصة في الأحياء السكنية، دون حصولهم على رخص القيادة، ويستعرضون بها على الطرقات، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.