طريق

أشاد مستخدمون لطريق الخيل في دبي بسرعة العمل في مشروع تطوير الطريق، بهدف إنجازه لتسهيل حركة السير وتحقيق الانسيابية المرورية، لاسيما أنه يربط العديد من الطرق الرئيسة والحيوية في إمارة دبي.

مياه

يعاني سائقون انتشار باعة متجولين يبيعون عبوات المياه والمكسرات عند الإشارات الضوئية، ما يعد مخالفاً للقانون، فضلاً عن تأثير هذا التصرف في الصحة العامة، لذا نناشد المسؤولين في بلديات الدولة النظر في هذا الأمر.

اتصال

اضطر قارئ إلى أن يطلب من موظف خدمة العملاء في أحد البنوك المحلية عدم الاتصال به نهائياً، وعدم إزعاجه بكثرة الاتصالات التي يُجريها والمتعلقة بتقسيط مبالغ بطاقة الائتمان.

طعام

خصصت دائرة البلدية في عجمان مكاناً واحداً لعربات الطعام بالإمارة في منطقة الحميدية بعيداً عن وسط المدينة، ما يسهم في تقليل الزحام، ويمنح فرصة لأصحاب المشاريع الخاصة باستقبال السيارات في مكان منظم وفسيح.

فحص

لاحظ متعاملون اختلافاً كبيراً في أسعار مراكز فحص السيارات في عجمان، للتأكد من جاهزية السيارات المستعملة وصلاحيتها للاستخدام. ويرفض بعض أصحاب المراكز الكشف عن سبب اختلاف الأسعار بين مركز وآخر، فيما يعزو آخرون هذا الاختلاف إلى أنواع الأجهزة المستخدمة في الفحص. ودعا المتعاملون الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على هذه المراكز والنظر في قضية اختلاف الأسعار.