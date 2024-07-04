عروض

أطلقت محال عدة في الدولة عروضاً صيفية على الملابس والأحذية بعد انتهاء فترة العيد مباشرة، وهو ما فاجأ عدداً من عملاء هذه المحال، كانوا قد اشتروا ملابس قبل العيد بمبالغ مرتفعة دون وجود أي تخفيضات، الأمر الذي أثار استغرابهم.

خلل

شكا متعاملو أحد البنوك من خلل في المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت في حساباتهم، منذ أن أعلن البنك قبل عيد الأضحى عن إجراء أعمال صيانة لتحسين الخدمة المصرفية، ولكن على الرغم من انتهاء أعمال الصيانة، لايزال المتعاملون يواجهون صعوبة كبيرة في إجراء معاملاتهم.

مدرسة

تفكر مدرسة خاصة مقرها عجمان في فرض رسوم إضافية بسيطة على الطلبة إلى جانب الرسوم المدرسية العام المقبل من أجل توفير أنشطة رياضية خارج المدرسة خلال الفصول الدراسية.

تسجيل

يوفر مركز تسجيل وفحص المركبات في الشارقة خدمة تسجيل المركبات حضورياً عن طريق موظفي المركز مقابل رسوم 157 درهماً، ولكن في الوقت نفسه من الممكن التسجيل عبر برنامج «MOI» الخاص بوزارة الداخلية دون رسوم، ويقوم موظف الاستقبال بإبلاغ العميل بالطريقتين.

توسعات

تشهد منطقة الحميدية في عجمان إصلاحات وتوسعات في منطقة الفلل السكنية، ما يتسبب في تأخر الخروج إلى شارع الاتحاد الرئيس بسبب كثرة العلامات المتواجدة التي تشير إلى غلق الأماكن، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في الأمر.