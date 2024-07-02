عقود

يتساءل متعاملون عن جدوى إبرام عقود الصيانة الدورية طويلة المدى مع شركات السيارات، رغم أن الأخيرة لا تلتزم في معظم المرات بهذه العقود، وتضع إضافات أخرى بحجة أنها ليست ضمن بنود العقد.

بيتزا

شكا قارئ عدم التزام أحد محال الوجبات الشهيرة بتلبية طلبه، مشيراً إلى أنه طلب وجبة بيتزا على أن تكون «سبايسي» (حارة)، لكنه فوجئ بأن المحل لم يقدم الوجبة وفقاً لطلبه، رغم دفعه مبلغاً إضافياً نظير الوجبة، قائلاً إن الأمر تكرر معه ثلاث مرات، رغم تقديمه شكوى للمسؤولين.

محال

يجد قاطنو منطقة شارع القاسمي صعوبة في الدخول إلى البنايات التي يسكنون فيها خصوصاً في فترة المساء، وذلك بسبب وجود محال العصير والأطعمة السريعة و«الكرك» التي يصطف أمامها عدد كبير من السيارات، ما يجعل الشارع مغلقاً بصفة شبه دائمة.

صراف

شكا عدد من قاطني منطقة النعيمية في عجمان ندرة ماكينات الصراف الآلي، خصوصاً في شارعي الكويت والملك فيصل، مطالبين بزيادة الماكينات تسهيلاً للخدمات لسكان المنطقة.

تقسيط

قال قارئ إنه يتلقى أكثر من ثلاثة اتصالات بشكل يومي من موظفي أحد البنوك المحلية، بسبب رغبة موظفي البنك في تقسيط قيمة مشترياته على بطاقته الائتمانية، متعجباً من كثرة الاتصال لإجباره على القيام بذلك.