رسوم

استغرب متعاملون من إصرار شركات لتأجير السيارات على إضافة رسوم بقيمة درهم ونصف الدرهم على كل مرور للسيارة المؤجرة من بوابات سالك، ما يشكل كلفة إضافية في نهاية فترة الإيجار، خصوصاً خلال فترات الإيجار الطويلة.

علكة

اقترح قراء تنظيم حملات توعية للحد من رمي العلكة على الأرصفة والطرقات وفي الأسواق، لاسيما أن هذه الظاهرة تزداد يوماً بعد آخر، وهو سلوك غير صحي ويتسبب في نقل الجراثيم والأمراض، فضلاً عن أنه يشوه المظهر الحضاري للأماكن.

بعوض

طالب سكان في مختلف المناطق، الجهات المعنية بتنفيذ حملات لرش حاويات القمامة والأشجار والبرك المائية بالمبيدات، بين فترة وأخرى، للقضاء على البعوض في بعض المناطق، خصوصاً مع بداية فصل الصيف.

تأخير

اشتكى عميل طول فترة الانتظار في مركز تابع لإحدى الشركات المزودة لخدمة الاتصالات، من أجل إلغاء خط والتي قد تزيد على ساعتين، كما استغرب العميل بعد انتظاره الطويل، عندما طلب منه أحد موظفي الفرع الاتصال بخدمة العملاء لإتمام إجراءات الإلغاء، على الرغم من أنهم يوفرون الخدمة.

أسعار

لاحظ مستخدمو شوارع رئيسة خارجية، تفاوتاً كبيراً في أسعار منتجات تبيعها منافذ بيع تابعة لمحطات وقود تنتشر على تلك الشوارع، كما لاحظوا زيادة مبالغاً فيها في أسعار بعض المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال.