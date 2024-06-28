فواتير

شكا مستهلكون من إصرار بعض ورش تصليح وصيانة السيارات على رفض إعطاء فواتير تتضمن فترة ضمان مناسبة على عمليات الإصلاح، الأمر الذي يتنافى ومعايير حماية حقوق المستهلك، مطالبين الجهات المعنية بضرورة النظر في الموضوع.

مطاعم

دعا مستهلكون إلى ضرورة تخلي المطاعم عن الأواني البلاستيكية التي يتم استخدامها في حفظ الطعام، أثناء طلبات التوصيل الخارجية للوجبات خصوصاً للحساء الساخن، ما قد يؤدي إلى تفاعل تلك المنتجات مع الأغذية الساخنة.

تضرر

قال سكان في منطقة التعاون بالشارقة، إن تطاير مخلفات المواد التي يتم استخدامها في واجهات بعض البنايات بالمنطقة - في إطار مشروع التحول من واجهات الألمنيوم القديمة إلى الواجهات المقاومة للحرائق - يتسبب في تضرر أسقف السيارات الخاصة بهم، سواء أثناء الوقوف أو السير بجوار تلك البنايات، مطالبين بضرورة توجيه السائقين بالابتعاد بشكل يحمي سياراتهم من الأذى.

تسويق

استغرب قراء من تلقي مكالمات تسويقية للتداول في قطاعات العملات والأسهم من أرقام هواتف خارج الدولة، بشكل متكرر على مدار اليوم، ما يسبب إزعاجاً كبيراً لهم ويعتبرونه تحايلاً على قرار تنظيم المكالمات التسويقية الذي صدر أخيراً، بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.