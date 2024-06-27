130.6 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في عام 2023

كشف تقرير صدر في كتاب «الحصاد السنوي 2023» لجمعية «بيت الخير» أن حجم إنفاق «بيت الخير» في عام 2023 بلغ 130 مليوناً و550 ألفاً و709 دراهم، منها 43 مليوناً و697 ألفاً و959 درهماً، أنفقت خلال حملتها الرمضانية «حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، ليبلغ عدد المستفيدين من عطاء الجمعية 22 ألفاً و94 أسرة محتاجة، منها 992 أسرة مواطنة محدودة الدخل، تلقت مساعدات نقدية بشكل شهري، إضافة إلى توزيع 876 ألفاً و383 وجبة مجتمعية متكاملة على العمال المقيمين ضمن مشروعي «الطعام للجميع» و«إفطار صائم»، وذهب الجزء الأكبر من إنفاق 2023 كمساعدات طارئة، أسهمت في فك كربة أكثر الناس حاجة واضطراراً، إذ وصل إجمالي قيمتها إلى 52 مليوناً و42 ألفاً و984 درهماً. وصدر كتاب «الحصاد السنوي 2023» في تصميم أنيق باللغتين العربية والإنجليزية، مدعماً بالصور والجداول والبيانات البصرية المصممة بلوحات الإنفوغرافيك، ويضم نتائج إنفاق 38 مشروعاً خيرياً وتطبيقاً ذكياً وخدمة إلكترونية ومنصة إعلامية لجمع التبرعات، إضافة إلى جديد عام 2023 من الأوقاف والمبادرات والجوائز وشهادات الجودة. واستهل الكتاب فصوله بكلمة رئيس مجلس الإدارة، جمعة الماجد، الذي زفّ لجمهور الداعمين والمحسنين إنجازات العام، الذي حفل بفوز الجمعية بالمركز الأول في جائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة» التي نظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وحصول «بيت الخير» على شهادة «الآيزو» للحوكمة المؤسسية، للمرة الأولى بين الجمعيات الخيرية، وإطلاق وقف الفجيرة الجديد، في مدينة محمد بن زايد، على أرض مساحتها 375 متراً مربعاً، وتحديث التطبيق الذكي وتعزيزه بابتكار تطبيقات إلكترونية جديدة لزيادة الموارد وتحقيق الاستدامة.

وفصل الكتاب في نتائج أداء الوحدات الإدارية، التي نجحت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، كل حسب اختصاصه، وأفرد الكتاب فصلاً لتقييم أداء التطبيقات الذكية والإلكترونية والمنصات الإعلامية التي تفوقت في جمع التبرعات للمرضى المعسرين، والتي بلغت ما يزيد على 2.6 مليون درهم، استفاد منها 92 مريضاً في أمس الحاجة للعون.

. «الحصاد السنوي 2023» ضم نتائج إنفاق 38 مشروعاً خيرياً وتطبيقاً ذكياً وخدمة إلكترونية ومنصة إعلامية لجمع التبرعات، إضافة إلى الجوائز وشهادات الجودة.