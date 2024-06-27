طرق

لاحظ سكان في إمارة عجمان قيام الجهات المعنية بالبدء في صيانة وإعادة تأهيل بعض الطرق الداخلية، لاسيما في منطقة الراشدية (2)، الأمر الذي يسهل على مستخدمي هذه الطرق انسيابية حركة السير والمحافظة على المركبات.

إنارة

شكا مرتادو الطريق الفرعي باتجاه منطقة أم فنين في الشارقة عدم وجود إنارة، فضلاً عن حفر وتشققات تربك السائقين وتلحق الضرر بالمركبات، وذلك على الرغم من أن الطريق حيوي ويخدم مناطق سكنية عدة.

«صرف»

طالب سكان بمنطقة الراشدية (2) في إمارة عجمان بمعالجة مشكلة فتحة صرف صحي غير مغطاة بشكل محكم على أحد الطرق الداخلية المؤدية من شارع الزاهر إلى شارع القدس، مشيرين إلى أنها تشكل خطراً على مستخدمي الطريق.

حفلات

اقترح ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة على الجهات المعنية، إلزام إدارات هذه المدارس بعدم إقامة حفلات التخرج لطلبة الصف الثاني عشر قبل الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة حتى لا تؤثر عليها.

روائح

قال سكان في منطقة الخوانيج (2) بدبي إنهم يعانون انبعاث روائح المواشي من العزب القريبة المتواجدة في وادي العمردي والقريبة من البيوت السكنية بالمنطقة، لافتين إلى أنها تزداد بشكل كبير خلال الصيف لارتفاع نسبة الرطوبة، لذا يناشدون الجهات المعنية النظر في الأمر.