بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية على «برّادات السبيل»

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة حملة تفتيشية على برّادات مياه الشرب العامة (السبيل)، في المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي داخل جزيرة أبوظبي وخارجها. ودعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك المنازل والفلل الخاصة أصحاب برّادات مياه الشرب العامة (السبيل)، إلى ضرورة الالتزام بشروط تركيب وتشغيل البرّادات، وتعديل وضعها أو تغييرها طبقاً للاشتراطات والمعايير الصحية ومتطلبات الأمن والسلامة، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وحثت فرق البلدية أثناء الحملة، أصحاب برّادات مياه الشرب العامة (السبيل)، على ضرورة مطابقة البرّادات للشروط والمعايير الصحية ومتطلبات الأمن والسلامة، طبقاً للاشتراطات الصحية واستناداً إلى القرارات واللوائح التي تنظم تشغيل هذه البرّادات، خصوصاً عند تركيب أو تعديل وضع البرادات أو تغييرها، حيث تم التشديد على أنه يُحظر تركيب البرادات في الأماكن العامة، دون الحصول على موافقة البلدية.

وأفادت بلدية مدينة أبوظبي أنه يمكن للراغبين في تركيب برّادات مياه الشرب العامة، الحصول على تصريح تركيب هذه البرّادات بكل سهولة عبر المنصة الرقمية لخدمات حكومة أبوظبي (تم)، وتوفير كل المتطلبات اللازمة والمتطابقة مع الشروط الصحية والبيئية، والسلامة العامة.

وأضافت أن متطلبات الحصول على تصريح تركيب وتشغيل برّاد مياه شرب تتضمن العديد من الاشتراطات، حيث يتوجب تركيب البرّاد من خلال شركة متخصصة ومعتمدة من البلدية، وتقديم فاتورة الماء والكهرباء الصادرة عن مزود خدمة المياه والكهرباء الرئيس، ومراعاة قواعد إشغال الأرصفة والطرق ومناطق الخدمة، وكذلك مراعاة المعايير التخطيطية وشروط التركيب والتشغيل، وعدم الإضرار بالبنية التحتية، مثل الأرصفة والطرقات في مكان تركيب البراد.

كما يجب تثبيت البرّاد على قاعدة خرسانية بسُمك 10 سنتيمترات (من سطح الأرض)، وأن تكون جميع التوصيلات الكهربائية جيدة ومثبتة وموضوعة داخل «مواسير» عازلة، وكذلك تزويد البرّاد بفلاتر معتمدة، مع تنظيفها واستبدالها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفقاً لإرشادات الجهة المصنعة، إضافة إلى مراعاة صلاحية صنابير المياه لوقف هدرها، ووضع شريحة معدنية بحجم 10 سنتيمترات على الواجهة الأمامية العلوية اليمنى للبرّاد، تحتوي على رقم تصريح البلدية، ورقم هاتف الطوارئ، والـ«كيو آر كود» الذي يتم إصداره.