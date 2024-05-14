إطلاق المرحلة الثانية لإعادة تأهيل 60 مركزاً لأصحاب الهمم في مصر

انطلقت أعمال المرحلة الثانية لإعادة تأهيل وتطوير 60 مركزاً من مراكز أصحاب الهِمم التابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية، وتوفير خدمة الإنترنت لتلك المراكز، إلى جانب توفير خدمات الإنترنت لعدد 68 مركزاً ضمن برنامج «جسور أمل القابضة» برعاية ودعم «القابضة» (ADQ).

يأتي ذلك، في إطار التعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة المصرية لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف مناطق مصر، تنفيذاً للتعاون بين الجهتين لإنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب محافظات عدة في مصر لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم.

وأعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تنفيذ تسع قوافل طبية توعوية ضمن سلسلة من القوافل الطبية في محافظات مصر، تحت رعاية «القابضة» (ADQ)، تتضمن 12 تخصصاً طبياً متنوعاً ضمن مبادرة برنامج جسور أمل «القابضة»، وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في جمهورية مصر العربية.

وقامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع شريك محلي في إمارة أبوظبي لرعاية البرنامج، وبدعم من «القابضة» (ADQ) التي اعتمدت من جانبها رعاية وتمويل المرحلة الثانية لبرنامج تجهيز العديد من المرافق والمراكز والأندية الرياضية، لتصبح هذه المرافق سهلة الوصول والاستخدام لأصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في جمهورية مصر.