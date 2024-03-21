«ياك العون 5» تُنهي معاناة «أم سالم» الملاحَقة قضائياً

نجحت مبادرة «ياك العون 5» في إنهاء معاناة المواطنة (أم سالم - 41 عاماً)، الملاحَقة قضائياً، بسبب قضية مالية مترتبة عليها منذ عام 2016، تبلغ قيمتها 300 ألف درهم، وذلك بعد التسوية من قِبل محاكم دبي.

وتم إدراج اسم «أم سالم» في كشف المشمولين بالمبادرة للعام الجاري، وسداد مبلغ القضية عنها بالكامل.

وروت «أم سالم» قصة معاناتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «في فبراير عام 2016، رزقني الله بطفلتي الأولى، لكن الطبيب أخبرني بأنها تعاني نقصاً وانخفاضاً حاداً في مستويات البوتاسيوم وأملاح الصوديوم والماغنيسيوم، إضافة إلى فرط في التقيؤ»، مشيرة إلى أنه بناء على وضع الطفلة الصحي قرر الأطباء إبقاءها في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (الخدج) في أحد المستشفيات لمدة 40 يوماً، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت: «لم يتحسن وضع طفلتي، وكان همي الوحيد هو كيفية إنقاذ حياتها، فتواصلت مع العديد من المستشفيات خارج الدولة، وأرسلت التقارير الطبية لحالة الطفلة، وفعلاً تم الرد من قِبل مستشفى في المملكة المتحدة، لاستقبال حالة ابنتي».

وتابعت «أم سالم»: «على الفور قدّمت إجازة من جهة عملي، لأرافق ابنتي في رحلة علاجها، لكن وضعي المادي كان صعباً، فاضطررت لأخذ قرض من أحد البنوك بمبلغ 400 ألف درهم، لأسدد منه تكاليف رحلة العلاج التي استمرت ستة أشهر».

وقالت: «بعد عودتي إلى أرض الوطن، فوجئتُ بأن الشركة التي كنت أعمل لديها استغنت عن خدماتي، وعندها حاولت شرح الظروف التي كنت أمر بها، خلال فترة توقفي عن العمل بسبب مرض طفلتي، لكن من دون جدوى».

وأوضحت أنه جراء فقدان وظيفتها، تحمل زوجها سداد أقساط القرض الذي أخذته، مؤكدة حرصه على سداد المبلغ في الوقت المحدد، لكن في عام 2019، خسر زوجها وظيفته التي كانت مصدر دخل الأسرة الوحيد، بعد تعرض الشركة التي كان يعمل بها لخسارة مالية كبيرة أدت إلى إغلاقها، ما أدى إلى عجزه عن سداد ما تبقى من أقساط القرض، الأمر الذي دفع البنك إلى رفع قضية لتحصيل أمواله.

وقدمت «أم سالم» الشكر للجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، التي درست حالتها، وتم انضمامها إلى الأشخاص المشمولين بمبادرة «ياك العون 5»، مؤكدة أنها مبادرة كريمة تسهم في تفريج كرب المواطنين المتعثّرين مالياً والملاحَقين قضائياً، معربة عن سعادتها بسداد مبلغ القضية المتبقي بالكامل، وانتهاء معاناتها في المطالبة المالية التي كانت شغلها الشاغل.

• «أم سالم» أخذت قرضاً بقيمة 400 ألف درهم لعلاج طفلتها لكنها تعثّرت في السداد.