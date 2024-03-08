وفود هيئة الأعمال الخيرية العالمية تصل إلى النيجر وقرغيزيا

وصل وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية إلى جمهورية النيجر، فيما وصل وفد آخر إلى جمهورية قرغيزيا، بهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع الخيرية في المناطق المحتاجة والمعدومة، وتفقد احتياجات الأسر المتعففة والمرضى والأيتام.

وقال سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة: بفضل الله تعالى بدأت وفود هيئة الأعمال الخيرية العالمية، رحلة عطاء جديدة، تتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتلبي احتياجات القرى التي تواجه ظروفاً صعبة، خصوصاً في أقاليم النيجر التي يصعب الوصول إليها بسبب وعورة الطريق وطول المسافة، مؤكداً أن زيارة الوفود تهدف لتدشين مشاريع جديدة مثل المساجد والآبار ومراكز تحفيظ القرآن وغيرها، إلى جانب إيصال الصورة الحقيقة لمعاناة كل فقير يتألم وكل مريض عجز عن توفير العلاج وكل يتيم فقد سنده ولم يجد من يدعمه ويقف معه.

وقال سعادته: هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستمرة في التواجد الميداني خلال الأيام الأولى من رمضان، وتدعو أصحاب الأيادي البيضاء لإنجاح حملتها الرمضانية "مما تحبون" والتي تسعى لتنفيذ مئات المشاريع مثل إفطار القرى المسلمة وبنا المراكز الصحية والمساجد وحفر الآبار وتوزيع الزكاة على المستحقين وكفالة الأيتام وغيرها.

ويذكر أن وفدي الهيئة يضمان عدداً من المسؤولين ومدراء الإدارات إلى جانب الفريق الصحفي والإعلامي، ومن المتوقع أن تزور الهيئة دول جديدة خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل.