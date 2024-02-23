«إسلامية دبي» تفتتح مسجد القدوس في الخوانيج

افتتح مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أحمد درويش المهيري «مسجد القدوس» في منطقة الخوانيج الثانية في دبي، بحضور ابن المتبرع ببناء المسجد، محمد عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني وعدد من قيادات ومسؤولي الدائرة ولفيف من المصلين.

بُني المسجد على الطراز المعماري الحديث، ويتسع لـ821 مصلياً، وتبلغ مساحته الإجمالية 4210 أمتار.

بدأ الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم، وألقى الواعظ يعقوب الهوتي بإدارة التثقيف والتوجيه الديني كلمة بيّن فيها فضل بناء وعمارة المساجد، ثم كرّم مدير عام الدائرة، محمد عبدالرحيم الزرعوني نيابة عن والده، واستلم نسخة فاخرة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، كما تم تعيين المواطن خالد حسن الطاهر إماماً للمسجد.

وتسعى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إلى تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المناطة بها، لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، من خلال تحقيق رؤيتها بأن تكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً، وابتكار منظومة استباقية متكاملة وخدمات مترابطة، لتنمية الوعي الديني والعمل الخيري وعمارة المساجد، وفق أفضل الممارسات.