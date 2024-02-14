على مكتب المسؤول

هيئة التأمين

تضررت مركبات عدة، بفعل تأثرها بتساقط حبات البَرد والأمطار بشكل كثيف، أخيراً، وهذا الأمر خارج عن إرادة مُلّاك المركبات، وتقوم شركات التأمين بإصلاح المركبات المتضررة في حال كان تأمينها شاملاً فقط، ونقترح على هيئة التأمين إلزام شركات التأمين بإصلاح المركبات المؤمن عليها بالتأمين ضد الغير، والتي تعرضت لكوارث طبيعية. (أبوسلطان)

وزارة الاقتصاد

نطالب المسؤولين في وزارة الاقتصاد النظر في إلزام محال السوبر ماركت والمنافذ التجارية الكبرى، بوضع لافتات أو تدوين تحذيرات واضحة بصلاحية المنتجات التي تطرحها بأسعار مخفضة في حال كانت صلاحيتها قريبة من الانتهاء، حتى لا يتفاجأ المستهلكون بقرب انتهاء صلاحية المنتجات بعد شرائها. (أبوفارس)

إدارات المرور

لوحظ في الأيام الماضية مع تأثر الدولة بالمنخفض الجوي، استخدام فئة من المراهقين للدراجات النارية ذات الدفع الرباعي في مناطق سكنية، وكانوا يقومون بالاستعراض و«التفحيط»، خصوصاً عند التقاطعات، إضافة إلى سيرهم بسرعات تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، لذا نناشد بتكاتف أفراد المجتمع والجهات المعنية، للحد من هذه التصرفات الخطرة، وحجز هذه الدراجات من قبل الجهات المعنية. (أبونايف)