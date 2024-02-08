«الشارقة الخيرية» تعتمد حملة «جود» الرمضانية

اعتمد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، خلال اجتماعه في مقر الجمعية الرئيس في سمنان، ملف الحملة الرمضانية «جود»، الخطة التشغيلية لمشروعات الحملة، التي تضم خمسة مشروعات رئيسة، إلى جانب بعض المبادرات المستجدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي هذا الصدد وجّه المجلس إلى بحث أفضل السبل لزيادة روافد الحملة، خصوصاً مشروع زكاة المال، وفتح قنوات التواصل مع كبار المتبرعين. كما اعتمد المجلس خطة توزيع أجهزة التحصيل الإلكترونية الجديدة، لتكون وجهة لاستقبال تبرعات المحسنين في المراكز التجارية والمنشآت العامة، وهي تتمتع بمزيد من المرونة والسهولة التي تسمح للمتبرعين بوضع تبرعاتهم بسهولة تامة، لتحل بديلاً عن وسائل التبرع التقليدية، حيث تم تزويد تلك الشاشات بعدد كبير من طرق التبرع الميسرة، والتي منها التبرع عبر «أبل باي» و«سامسونغ باي» للهواتف المتحركة، ومسح كود التبرع الذاتي، كما توفر كذلك إمكانية التبرع من خلال بطاقات الائتمان، التي من خلالها يمكن للمحسنين إجراء عملية التبرع في لحظات بسيطة. وفي سياق آخر، فقد أوصى المجلس باعتماد الهوية الجديدة لإمارة الشارقة في كل المراسلات والمخاطبات، وكذلك الحملات التي تطلقها الجمعية.

واطلع المجلس على التقرير المالي عن العام الماضي، واعتمد خطة العمل العام للجمعية خلال العام الجاري، كما استعرض تقرير الموارد البشرية، ونتائج مؤشرات أداء فرق العمل، واستعرض المجلس التقرير الهندسي، وبحث مستجدات ملف المساجد قيد الإنشاء في كلباء والشهداء إلى جانب مسجد شوكة، والوقوف على مراحل العمل بشأن المبنى الجديد لإدارة الجمعية في المدام، وعدد من مشروعات مباني الاستثمار الوقفي الجاري إنشاؤها. كما بحث الاجتماع مستجدات الأعمال في مكاتب الجمعية في بنغلاديش والنيجر، والوقوف على مؤشرات أعمالها وحجم إنجازها.